「ＤｅＮＡ１−０ヤクルト」（２４日、横浜スタジアム）ＤｅＮＡは競り勝ち、連敗を２で止めた。二回、１死二、三塁から戸柱の右犠飛で１点を先制。先発・石田裕が６回無失点と好投し、救援陣も好リリーフを演じて僅差を守り切った。石田裕は今季３勝目。