◇セ・リーグ広島5―3中日（2026年5月24日バンテリンドーム）広島が連日の逆転勝ちで中日3連戦を勝ち越した。前日は初回に森下が2失点してリードを奪われたが、この日の先発の岡本も初回、2安打と四球で2死満塁のピンチから石川に先制2点タイムリーを許す。さらに鵜飼にも適時打を浴びて、いきなり3点を失った。ただ、その後は点を許さず粘投。5回まで投げて100球、被安打6、4雑三振3失点で降板した。岡本の粘りに応え