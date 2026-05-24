「ＤｅＮＡ１−０ヤクルト」（２４日、横浜スタジアム）ヤクルトは、今季９度目の完封負けを喫し、３連勝を逃した。交流戦前最後の一戦で勝利を収められず、阪神に抜かれて２位に転落した。打線は相手先発・石田裕を打ちあぐね、６回を５安打無失点に抑え込まれた。初回無死一、二塁の絶好の先制機を迎えたが内山が三ゴロ併殺打に倒れるなど無得点に終わった。その後も右腕のキレのいい直球と変化球を駆使し、抜群の制球で両