◇セ・リーグ巨人3―6阪神（2026年5月24日東京D）巨人は交流戦前ラストカードとなった伝統の一戦に敗れて今季初の4連敗＆同一カード3連敗。今季最長7連勝で今季最多6まで増やした貯金が2に減った。阪神戦は前回対決（甲子園）から5連敗で、才木には2024年7月から9連敗。ヤクルトが敗れて首位に浮上した阪神とは4.5ゲーム差となっている。なお、26日に始まる交流戦では最初のカードでソフトバンクと対戦する。3月27日に