6回、この試合2本塁打目となる2ランを放ち、雄たけびを上げる西武のカナリオ。奥はオリックスの投手吉田＝ベルーナドーム西武が競り勝ち、首位に浮上した。カナリオは0―1の一回にソロ、同点の六回には勝ち越し2ランを放った。2番手の佐藤隼が2季ぶりの白星を挙げた。オリックスは山岡が一回途中で2失点して降板。六回は吉田が痛打された。