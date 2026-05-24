国民民主党の玉木雄一郎代表は24日、政府が3兆円規模の2026年度補正予算案編成を調整していることに関し「規模的にも内容的にも、賛同できるところは多い」と理解を示した。「中低所得の勤労世帯に何らかの手当てが必要になる」とも主張した。奈良市で記者団に語った。自民党が法案骨子案を大筋でまとめた日本国旗損壊罪については「国旗を守る気持ちは同じだが、他の守るべき権利とのバランスの中で考えることが重要だ」と指