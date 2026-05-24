立石はドラ1対決、竹丸からホームランを放った（C）産経新聞社黄金ルーキーの勢いが止まらない。阪神のドラ1ルーキー、立石正広が5月24日に行われた巨人戦（東京ドーム）に「1番・三塁」で先発出場。5回一死一塁の場面で相手先発左腕、竹丸和幸の147キロ直球を捉えると打球はぐんぐんと伸びて右中間スタンド中段に飛び込んだ。【動画】この打撃を見よ！立石が放った圧巻のプロ初アーチ1号2ランを放ち、チームのリードを広げ