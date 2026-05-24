◆パ・リーグソフトバンク―日本ハム（２４日・みずほペイペイドーム）ソフトバンク・木村光投手が７回に同点ソロを被弾した。１点リードの場面から４番手でマウンドに上がり、先頭・カストロに初球を左翼席中段まで運ばれた。この日は「ＯＨＳＡＤＡＨＡＲＵＬＥＧＡＣＹＤＡＹ」として開催され、ホークス全選手が８９番を着用してプレー。初回に先発・前田悠が満塁弾を浴びて４点を先制された後、２回４得点で同点に