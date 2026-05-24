オークス・Ｇ１（２４日、東京・芝２４００メートル）は、今村聖奈騎手とコンビを組んだ５番人気のジュウリョクピエロ（栗東・寺島良厩舎、父オルフェーヴル）が勝利。今村騎手はＪＲＡ女性騎手初のクラシック騎乗で、ＪＲＡ女性騎手初のＧ１タイトルを手にし、歴史に新たな１ページを刻んだ。この結果を受けて、現役時代に中央＆地方で通算４４６４勝を挙げた元騎手の安藤勝己氏（アンカツ）が２４日のレース直後に自身のＸ（旧