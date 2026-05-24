京都競馬での珍名馬２頭の勝利にＳＮＳ上が沸いている。５月２４日の京都６Ｒ・３歳１勝クラス（ダート１９００メートル＝ビズロードが取り消し１５頭立て）で、川田将雅騎手が騎乗の１番人気ボクマダネムイヨ（牡３歳、栗東・東田明士厩舎、父クリソベリル）が直線で豪快に差し切り２勝目を挙げた。２着につけた着差は５馬身差と圧勝だった。同馬の勝利直後から、ネット上では活発なやりとりが行われた。ボクマダネムイヨはＸ