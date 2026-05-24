ラグビーのNTTリーグワン1部プレーオフ（PO）は24日、東京・秩父宮ラグビー場で準々決勝1試合が行われ、東京ベイ（レギュラーシーズン3位）が3連覇を狙ったBL東京（6位）に26―3で快勝した。31日の準決勝で埼玉（2位）と対戦する。東京ベイは先制を許したが、SH岡田がトライを奪って前半を7―3で折り返した。後半は相手に得点を許さず、3トライを加えてリードを広げた。準決勝のもう1試合は30日に神戸（1位）と東京SG（4位）