◆大相撲夏場所千秋楽（２４日・両国国技館）４敗同士の東前頭２枚目・義ノ富士（伊勢ケ浜）と、東前頭１３枚目・琴栄峰（佐渡ケ嶽）の一番は、義ノ富士が勝ち、優勝決定戦進出への望みをつないだ。４敗力士での優勝決定戦は、３敗で首位に並ぶ大関・霧島（音羽山）、小結・若隆景（荒汐）の２人がそろって敗れた場合のみ行われる。