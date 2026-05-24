『パスト ライブス／再会』のA24とセリーヌ・ソン監督が再タッグを組んだ『マテリアリスト 結婚の条件』が、5月29日（金）よりTOHOシネマズ 日比谷ほかにて全国公開。そんな同作より、映画やドラマで活躍するペドロ・パスカルが写った場面写真6点が初解禁に！ クリス・エヴァンスを惨めな負け犬気分にさせられる存在“完璧なラブストーリー”である『パスト ライブス／再会』で世界を魅了したソン監督の新作は、ニュー