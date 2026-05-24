フィンランド発祥のスポーツモルックの大会が金沢城公園で開かれ、多くの愛好家でにぎわいました。モルック金沢城オープンは、県モルック協会などが主催し、ことしで2回目の開催となります。モルックは、スキットルと呼ばれる12本のピンに、木製の棒を投げ当てて得点を競うもので、子どもから大人まで楽しめるスポーツとして人気が高まっています。ことしの大会には、県内外から231チーム906人が参加。会