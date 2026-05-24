国内の高校スポーツの大会で、最も長い歴史を誇る「高校相撲金沢大会」が県卯辰山相撲場で開かれ、黒鷲旗をかけた熱戦が繰り広げられています。今回で110回目となる高校相撲金沢大会には、全国63校が参加し、そのうち県内からは、金沢市立工業や金沢学院大学附属など11校が出場しています。開会式では、3連覇を目指す鳥取城北の片桐恭晟 選手が選手宣誓をしました。■片桐恭晟 選手「我々選手一同は、相撲道の精神に則り、心