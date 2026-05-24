◇パ・リーグ日本ハム―ソフトバンク（2026年5月24日みずほペイペイD）日本ハム・カストロが7回先頭の打席で同点の左越え6号ソロを放った。初回の4点リードを3回までに4―6と逆転されるまさかの展開。2点を勝ち越された直後の3回1死一塁の守備で、併殺を焦った二塁手のカストロが二ゴロを失策。1死一、二塁とピンチを広げた。12球団ワーストのチーム33個目の失策は失点にはつながらなかったが、苦しむ先発・北山の投