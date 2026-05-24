ナイトケアビューティーブランド「YOLU」から、毎年人気の夏限定シリーズが2026年も登場♡今年は“ナイトトリーツサマーコレクション”として、ヘアケアからボディケアまで幅広いラインナップを展開します。ブランド初のメントール配合アイテムや、夏らしいスイーツ＆ドリンクをイメージした爽やかな香りで、暑い季節の夜を心地よく演出。紫外線や乾燥ダメージを受け