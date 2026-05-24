歌手で俳優の木村拓哉（53）が24日放送のTOKYOFM「木村拓哉Flow」（日曜前11・30）で、ゲストのお笑いコンビ「千鳥」の大悟（46）とノブ（46）とトークを展開。是枝裕和監督（63）の最新作「箱の中の羊」（29日公開）で、綾瀬はるか（41）とダブル主演を務めた大悟から、撮影秘話を引き出した。大悟は綾瀬について「ホンマに素敵な方」と絶賛し、「子役とずっと一緒に遊んであげている」と現場での素顔を紹介。共演経験の