DeNAが無失点リレー。二回に戸柱の犠飛で挙げた1点を4投手で守り切った。石田裕が6回を無失点、6奪三振の好投で3勝目、九回を抑えた山崎が12セーブ目をそれぞれ挙げた。ヤクルトはプロ初完投の奥川を援護できなかった。