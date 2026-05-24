◇パ・リーグオリックス3―4西武（2026年5月24日ベルーナドーム）オリックスは首位攻防戦に負け越して再び首位から陥落した。先発の山岡を1回途中で諦め、継投策に転じた。2―2で迎えた6回、4番手の吉田が2死一塁からカラリオにこの日2本目となる勝ち越し2ランを浴びた。2試合ぶりに「7番一塁」でスタメン出場したシーモアは4打席無安打2三振で32打席連続ノーヒットとなった。