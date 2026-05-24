＜大相撲五月場所＞◇千秋楽◇24日◇東京・両国国技館【映像】親方の背後に鎮座する“大物政治家”優勝争いが熾烈を極める大相撲五月場所の千秋楽。中継カメラが向正面、審判の親方の後ろに鎮座する大物政治家の姿を偶然捉えた。ただならぬ存在感に気づいたファンから「本物だ」「さすがの貫禄」など驚きの声が上がった一方、「また同じ色（笑）」など思わぬ声も上がった。前頭九枚目・錦富士（伊勢ヶ濱）が前頭十二枚目・時疾