◇第87回オークス芝2400メートル（2026年5月24日東京競馬場）1着賞金1億5000万円を懸けて3歳牝馬18頭が覇を競った「オークス」はドリームコアが2着で、G1初勝利はならなかった。直線横並びでし烈な追い比べとなった大激戦。最後は今村聖奈騎乗のジュウリョクピエロに首差競り負け、戴冠を逃した。管理していた萩原清調教師が20日に病気のため67歳で急逝。ドリームコアら管理馬は翌21日に一時的に大竹厩舎に転厩し、関