トランプ大統領がまもなく発表するとしたイランとの合意について、アメリカメディアは合意内容に「60日間の停戦延長」と「ホルムズ海峡の開放」などが含まれると報じました。【映像】炎や黒煙が立ち上るイランの様子アメリカのトランプ大統領は23日、イランとの戦闘終結に向けた交渉は最終段階にあり、合意内容は近く公表されると自身のSNSに投稿しました。ニュースサイト「アクシオス」は23日、アメリカ当局者の話としてイ