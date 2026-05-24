タレントの中川翔子が２４日、都内でコミックエッセー「しょこたんの子育てクエストママＬＶ．１」（宝島社）の発売記念イベントを開催。双子の母として妊娠・出産当時の心境を語った。中川は昨年９月に双子の男児を出産。同エッセーには、自身が経験した不妊治療や流産、帝王切開当日の気持ちなどが赤裸々に描かれている。中川は「なかなか周りの人に言えなかった不妊治療だったり流産のことを、やっと今回絵にして整理する