中国メディアの潮新聞によると、陸上の世界最高峰シリーズ、ダイヤモンドリーグ第2戦が23日、中国の福建省アモイで行われ、女子やり投げで中国の厳子怡（イエン・ズーイー）（18）が世界歴代2位、アジア新記録、U20世界新の71メートル74をマークして優勝した。世界記録はチェコのシュポタコバが2008年にマークした72メートル28。従来のアジア記録は中国の呂会会（リュー・フイフイ）が19年にマークした67メートル98。厳は自身が持