世界的に有名なテクノロジー市場の研究・データ調査会社のインターナショナル・データ・コーポレーション（IDC）は20日に北京市で、「グローバルAI（人工知能）スーパーサイクルが始まり、中国の先行優位性が日増しに拡大している」との見方を示した。IDCの予測によると、AI分野では世界の企業のAI関連支出が2026年に9400億ドルに達し、2029年はさらに2兆1000億ドルに達し、世界の中で中国が成長率の高い市場になるという。IDCは、