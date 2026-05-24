ラッパーでアーティストのちゃんみなさんは5月23日、自身のX（旧Twitter）を更新。“3歳からのお友達”とのツーショットを披露しました。【写真】ちゃんみな、“意外すぎる”3歳からの友人「3歳からのお友達と世界へw w w」ちゃんみなさんは「素敵な写真上がってた 3歳からのお友達と世界へw w w」とつづり、2枚の写真を投稿。新しい学校のリーダーズ・MIZYUさんとのツーショットを披露しています。コメントでは「そーーなの！？！