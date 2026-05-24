FANTASTICSの八木勇征が、ユニバーサルミュージック内の新レーベル A-Sketch Labからソロデビューを発表。デビュー楽曲「GAME CHANGER」を6月10日に配信リリースする。 （関連：SEVENTEEN、Hey! Say! JUMP、FANTASTICS、Number_i……飛躍の年を締めくくるボーイズグループ勢の大型ライブ） 本情報は、FANTASTICSとして3度目の全国アリーナツアー『FANTASTICS L