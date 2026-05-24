川崎の大卒ルーキーが、特大のインパクトを放った。５月24日に行なわれたJ１百年構想リーグ地域リーグラウンドEAST最終節で、川崎は敵地で水戸と対戦。３−１の勝利を収めた。チームの全３得点を叩き出したのが、持山匡佑だ。後半のスタートからピッチに立つと、58分、78分、85分にネットを揺らす。プロ初ゴールを含むハットトリックを達成した。試合後のフラッシュインタビューで、現在の心境を問われた22歳は「素直に嬉