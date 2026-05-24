東京ヴェルディは５月24日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンド第18節で横浜F・マリノスと対戦し、０−６の大敗。ホームでの最終節を勝利で飾ることはできなかった。試合後のフラッシュインタビューで城福浩監督は、「まずは僕のミスですね」と切り出し、「僕が、このチームが手放しちゃいけないものを手放した状態で、そう思わせるような状態でこの試合に臨ましたので」と、自身の準備段階での問題点を指摘した。この１週