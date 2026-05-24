板倉滉と冨安健洋の日本代表コンビが所属するオランダの名門アヤックスは５月21日、カンファレンスリーグの出場権を争うプレーオフ準決勝でフローニンヘンと対戦し、２−０で勝利を収めた。この一戦を欠場した板倉が批判を浴びている。オスカル・ガルシア監督から明確な欠場理由が語られないなか、現地では、ワールドカップを優先して、プレーオフに出場しないのではないかという報道が後を絶たない。こうした状況を受けて、