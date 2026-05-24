◇セ・リーグDeNA1−0ヤクルト（2026年5月24日横浜）DeNAはヤクルトに1−0で勝利し、連敗を2で止めた。現役引退を決断したダヤン・ビシエド内野手（37）のラストゲームを白星で飾った。2回先頭の度会が中前打で出塁すると、1死から石上が左前打で一、三塁と一打先制のチャンスをつくった。石上が二盗に成功し、二、三塁とすると、戸柱が右翼への犠牲フライ放ち、先制点を奪った。ビシエドは1点リードの7回2死、代打と