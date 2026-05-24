◆パ・リーグ西武４―３オリックス（２４日・ベルーナドーム）オリックスが連敗で西武に首位の座を明け渡し、パ２位で交流戦を迎えることになった。３年ぶりに先発した山岡が２／３回を２失点、わずか２０球でＫＯ。２番手・山崎らリリーフ陣は粘ったが、６回に吉田が勝ち越し２ランを浴びた。２試合ぶりにスタメン復帰したシーモアは４打数無安打。同点に追いついた直後の６回２死一、二塁では空振り三振に倒れた。８試合、