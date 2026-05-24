◆パ・リーグ西武４―３オリックス（２４日・ベルーナドーム）西武がオリックスに競り勝ち、首位に再浮上。１８年以来の首位での交流戦に突入する。打線は１点を追う初回裏に「１番・右翼」で先発出場のカナリオが初球先頭打者弾を放ち同点に追いつくと、無死二、三塁となってからネビンが中犠飛を放ち逆転に成功した。同点に追いつかれ迎えた６回には２死から古賀悠が右前適時打で出塁すると、カナリオが今季初の１試合２