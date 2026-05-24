◆女子プロゴルフツアーブリヂストンレディス最終日（２４日、千葉・袖ケ浦ＣＣ袖ケ浦Ｃ＝６７３２ヤード、パー７２）最終ラウンドが行われ、前週優勝の桑木志帆（大和ハウス工業）がアルバトロスを達成した。２０１５年のＮＥＣ軽井沢７２の第２ラウンド（１６番）の渡辺彩香以来、ツアー１２人目（１３回目）の達成となった。首位と４打差６位から出た桑木は、２番パー５（４９１ヤード）で残り約２００ヤードの左ラフか