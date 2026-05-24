◆春季高校野球関東大会▽決勝横浜１３―３浦和学院（２４日・千葉県野球場）１０年ぶりの決勝進出となった横浜（神奈川１位）が、浦和学院（埼玉１位）を下して春の関東大会を制した。村田浩明監督（３９）が主将を務め、捕手としてエース・涌井秀章（現中日）とバッテリーを組んだ２００４年以来、２２年ぶり７度目の頂点となった。序盤から主導権を握った。初回先頭の小野舜友主将（３年）が、右翼へ先頭打者アーチを運ん