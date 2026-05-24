◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―阪神（２４日・東京ドーム）巨人の赤星優志投手が１回を投げ、阪神打線を３者凡退に抑えた。３―６の８回から３番手で登板。まずはこの回先頭・梅野を遊直に打ち取って１アウト。続く高寺を左飛、代打・嶋村を二ゴロに仕留め、テンポ良く切り抜けた。赤星はこれで今季１４登板目。防御率は１・３１となった。