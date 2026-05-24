「とんかつは糖質もカロリーも高そう……」そんなイメージをくつがえす、ヘルシー献立をご紹介。ころもに使うのは、なんと高野豆腐。糖質を抑えつつも、サクッとした食感と食べごたえはそのまま楽しめます。 切り干し大根を一緒に食べて、食物繊維もしっかりプラス。糖質が気になるときでも、満足感のある一食です。ヘルシーとんかつ献立の糖質ケアポイント● ころものパン粉を高野豆腐のすりおろしに替えて糖質とカロリーをカット