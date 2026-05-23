ちょっと余った餃子の皮、パリパリせんべいに変身します。フライパンで1分焼くだけ。ごま油の香ばしさと黒こしょうのパンチで、おやつにもおつまみにもぴったり。気づけば片手でパクパク……これは止まらなくなる味です！『超簡単！ペッパーチーズせんべい』のレシピ材料（6枚分）餃子の皮……6枚 ごま油……小さじ1と1/2 塩……少々粉チーズ……少々粗びき黒こしょう……少々作り方（1）フライパンにごま油小さじ1/2を中火で熱し