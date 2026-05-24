歴史的な円安基調が長期化する中、政府・日銀はついに本格的な対応に踏み切り、2026年4月30日に大規模な「円買い・ドル売り」の為替介入を実施した。しかし、為替レートはわずか数週間で再び介入前の水準へと戻ってしまった。にもかかわらず、政府内には「外為特会はむしろ利益が出ている」という楽観論すら存在する。だが、それは本当に喜ぶべきことなのだろうか。為替介入は円暴落を防ぐための「時間稼ぎ」こうした一連の動きを