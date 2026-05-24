トライフープ岡山 バスケットボールB3のトライフープ岡山は、2025ー2026シーズンで髙畠佳介選手(36)との契約が満了すると発表しました。髙畠選手は今季で現役を引退します。 髙畠選手は滋賀県出身のスモールフォワード。2023－2024シーズンからトライフープ岡山に合流しました。 髙畠選手は「選手としては、やりきりました！！そ