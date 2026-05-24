お笑いコンビの鬼越トマホークは、「青切符」が導入された自転車の交通安全を呼びかけました。鬼越トマホーク良ちゃん「5回以上、一日警察署長をやらせてもらっているので、改めてクリーンな芸人なんだなって」鬼越トマホークは、警視庁大塚署の一日警察署長を務め、自転車の交通安全教室に参加しました。「（歩道で）邪魔だからどいてくださいとベルを鳴らすのは絶対にやめて下さい」鬼越トマホーク金ちゃん「やっぱそうなん