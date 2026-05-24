「大相撲夏場所・千秋楽」（２４日、両国国技館）熱戦が続いた夏場所の千秋楽。著名人も土俵下から熱視線を送った。黒の和装姿で向正面の溜まり席から見守ったのは好角家のデヴィ夫人。ＳＮＳなどでは「今日のデヴィ夫人は和装」、「お元気そうでなにより！」、「テレビつけたら真っ先に目に飛び込んできた」、「和装は初？」と話題となっていた。また、向正面には鈴木宗男参院議員の姿もあった。