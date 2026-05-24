きのう夜、千葉県茂原市で歩行者の50歳の男性が軽トラックにはねられ、死亡しました。きのう午後11時半ごろ、茂原市六ツ野の県道で市内に住む村瀬陵一さん（50）が横断歩道のない道路を渡っていたところ、直進してきた軽トラックにはねられ、死亡しました。軽トラックを運転していた古川貴啓容疑者（26）が、過失運転傷害の疑いで現行犯逮捕され、「間違いありません」と容疑を認めているということです。現場は見通しの良い片側1