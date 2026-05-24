俳優の唐沢寿明が、24日放送の日本テレビ系『メシドラ〜兼近＆真之介のグルメドライブ〜』（後0：45）に出演。妻で俳優の山口智子との結婚生活や、30年たった今も変わらない夫婦関係について語った。【写真】夫婦ならではの表情…山口智子＆唐沢寿明の貴重2ショット唐沢は、山口との関係について「32歳の時に結婚したから、もう30年くらい。でもその前に7年付き合っているから」と回顧。MCの兼近大樹が「25歳くらいから付き合