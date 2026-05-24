1回楽天2死二、三塁、平良が左越えに3ランを放つ＝楽天モバイルパーク楽天が連敗を5で止めた。0―1の一回に平良の6号3ランなど8長短打を集める打者一巡の猛攻で8点を奪った。藤井は11安打を許しながらも七回途中3失点で今季初勝利。ロッテはロングの乱調が響き、連勝が3でストップ。ロッテ戦に先発し、7回途中3失点で今季初勝利を挙げた楽天・藤井＝楽天モバイルパーク