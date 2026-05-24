整体師・楽しんご（47）が24日までに自身のX（旧ツイッター）を更新し、地上波放送から遠ざかっている件について言及した。楽しんごは「ドドスコ」ネタでブレーク。「2011ユーキャン新語・流行語大賞」では、自身のギャグ「ラブ注入」がトップ10入りを果たしている。そこで一部ユーザーから「楽しんごってなんであんなに面白いのに芸能界干されたの？」と、一時に比べてテレビ出演本数が“激減”している件についての質問が