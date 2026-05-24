【J1百年構想リーグ WEST第18節】(JFEス)岡山 2-3(前半0-1)C大阪<得点者>[岡]レオ・ガウショ2(71分、90分)[C]横山夢樹2(8分、56分)、上門知樹(81分)<警告>[岡]鈴木喜丈(77分)、大森博(85分)[C]大畑歩夢(37分)、チアゴ・アンドラーデ(62分)主審:谷本涼└C大阪が3連勝で2位フィニッシュ! 横山夢樹の2戦連続2発&上門知樹の恩返し弾で岡山に競り勝つ