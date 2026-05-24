[5.24 J1百年構想リーグWEST第18節 岡山 2-3 C大阪 JFEス]J1百年構想リーグWEST第18節が24日に行われ、3位セレッソ大阪は敵地で5位ファジアーノ岡山に3-2で競り勝った。90分での3連勝を達成。岡山は3試合ぶりの黒星を喫し、連勝は2で止まった。3月の前回対戦は岡山が2-1で制し、C大阪に対して公式戦初白星。今節はリベンジを狙うC大阪が前半8分に先制した。右サイドでのボール回しからDFディオン・クールズがノールックパス