乳がんの予防法や早期発見するためのポイントはどのようなものでしょうか。メディカルドック監修医が乳がんの予防法と早期発見のポイントについて解説します。 ※この記事はメディカルドックにて『「乳がん」を疑う「脇のしこり」にはどんな特徴があるかご存知ですか？医師が解説！』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。 監修医師：山田 美紀（医師） 慶應義塾大学医学部卒業。初期臨床研修修了